كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منظمة حقوقية دولية تُطالب الأمم المتحدة بإنقاذ صحفيين يمنيين من جرائم الحوثيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت منظمة حقوقية اليوم الأحد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث بإنقاذ 10 صحفيين أحالتهم جماعة الحوثيين الإنقلابية في العاصمة صنعاء، إلى المحاكمة.

وذكرت منظمة سام للحقوق والحريات، وهي منظمة أهلية مقرها جنيف، في تقرير أن جماعة الحوثي، أحالت 10 صحفيين معتقلين تعسفياً إلى محكمة متخصصة في قضايا الإرهاب بصنعاء، واصفةً ذلك بإجراء خطير يتطلب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون وغيرهم من المعتقلين بتهمٍ سياسية، والعمل لإطلاق سراحهم على الفور.

وأشار التقرير إلى إحالة هؤلاء الصحفيين إلى المحاكمة، "على خلفية قضايا رأي، بعد اعتقالهم تعسفيا وإخفائهم قسراً أكثر من ثلاثة أعوام".

وأفاد بأن ذلك يؤكد استمرار جماعة الحوثي في استخدام السلطة القضائية لتصفية حسابات سياسية، واستغلالها للانتقام من معارضيها السياسيين، والصحافيين بتقديمهم للمحاكمة في ظروف تفتقر لأدنى المعايير القانونية والحقوقية والإنسانية. Advertisements

ونقل التقرير عن رئيس المنظمة توفيق الحميدي قوله: " إقدام جماعة الحوثي على هذه الخطوة ضد الصحافيين المعتقلين تعسفاً، مؤشرٌ على سوء نوايا جماعة الحوثي تجاه مشاورات السويد، وخاصة مفاوضات تبادل الأسرى".

وأكد التقرير أن" الصحفيين العشرة اعتقلوا، فجر 9 يونيو2015، من إحدى غرف فندق قصر الأحلام في العاصمة صنعاء".