كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان الأوروبي: نكافح رسائل التطرف والأفكار القومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس البرلمان الأوروبي، دونالد توسك، إن القرب الجغرافي من الدول العربية يحتم علينا التعاون لمواجهة التحديات المشتركة.

وأوضح "توسك"، خلال كلمته في افتتاح القمة العربية الأوروبية، اليوم الأحد، أن يكون هناك نزاع أو تعاون مع الجيران، ونحن نختار التعاون مع جيراننا العرب.

وأشار إلى أنه يتم مكافحة رسائل التطرف والأفكار القومية التي يمكن أن تهز مجتمعاتنا، معربا عن تحيته للدول العربية التي تتقاسم عبء النازحين واللاجئين.