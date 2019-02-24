كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير المخابرات البريطاني زار إسرائيل سرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة إسرائيلية إن مدير إحدى المخابرات الدولية زار إسرائيل سرا بشأن إيران. وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، صباح اليوم، الأحد، أن مدير المخابرات البريطانية (MI6)، أليكس يونجر، زار إسرائيل سراً هذا الأسبوع للاجتماع مع نظرائه الإسرائيليين، بشأن احتمال خرق إيران لصفقة نووية، عام 2015.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية المنشورة باللغة الإنجليزية، إن مدير الجهاز البريطاني التقى رئيس الموساد، الجنرال يوسي كوهين، مشيرة إلى أن الاستخبارات الإسرائيلية ترجّح أن إيران تستعد لتجديد تخصيب اليورانيوم في إطار بنود الصفقة، ولدى بريطانيا ما يؤكد صحة هذه الأنباء.

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وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من أن إسرائيل كانت تحذر العالم من أن طهران ستجد وسائل للغش في الاتفاق النووي الإيراني، الذي تم توقيعه، في العام 2015 ، فإن المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى استمرت في دعم هذا الاتفاق، بل وحتى معارضة العقوبات الأمريكية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.