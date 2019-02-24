كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الأوروبية الأولى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت فعاليات الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الأوروبية الأولى.

وافتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن انعقاد هذه القمة هو خير دليل على أن ما يجمع المنطقتين العربية والأوروبية يعكس الاهتمام والحرص المتبادل لدى الطرفين العربي والأوروبي على تنسيق الحوار الثنائي بين الطرفين.

وأضاف أن هناك آمال منعقدة على إيجاد تصور مشترك بين الأطراف تجاه التهديدات، مشددا أن الدول العربية والأوروبية لديها علاقات قوية وتعاون تكبير.

