كأس “الكاف”..بركان يحسم الشوط الأول بهدف بنيران صديقة أمام الرجاء

أنهى فريق نهضة بركان شوطه الأول أمام الرجاء الرياضي، قبل قليل، متفوقاً بهدف نظيف، في مباراة الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، والتي استضافها مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

هدف الفريق البركاني، كان بنيران صديقة، بعد تسجيل عمران فيدي ضد مرماه (د10)، من عمر المباراة.

وسجل الشوط الأول من المواجهة القارية- المحلية تفوقاً للضيوف، الذين باغثوا دفاع النسور الخضر بتسللات كادت أن تنهي اللقاء بنتيجة ثقيلة.

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في حين، المد الرجاوي عاد لتهديد شباك عبد الحالي المحمدي في الربع ساعة الأخيرة من الشوط، عن طريق زكرياء حدراف، ومحسن الياجور، بعد تسديدة مركزة من عبد الإله الحافيظي.

يٌشار، إلى مركب الأمير مولاي عبد الله استقبل ألوس، مدرب الجيش الملكي، الذي حرص على متابعة القمة المغربية القاريى بين الرجاء الرياضي، خصمه المقبل بالدوري المحلي الممتاز، في كلاسيكو مثير.