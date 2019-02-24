تشريف للمحامين المغاربة من تونس..أشرف الجدوي يفوز بجائزة أحسن مرافعة

حصل المحامي، أشرف منصور جدوي، من هيأة الدارالبيضاء، على جائزة عبادة الكافي لأفضل مرافعة، وذلك من خلال عرض تحت عنوان “المحامي وحرية التعبير”.

وحضر الجدوي الحفل الرسمي لافتتاح محاضرات ختم التمرين للسنة القضائية 2018/2019، بقصر العدالة بتونس العاصمة، وذلك بناء على دعوة من عميد الهيأة الوطنية للمحامين في تونس من أجل المشاركة في الحفل.

وبناء على قرار هيأة المحامين في الدارالبيضاء، نقيبا ومجلسا، تم ترشيح المحامي، أشرف منصور جدوي للمشاركة في الحفل المذكور.

وعرف الحفل، الذي رفع فيه علم المغرب، حضورا وازنا لممثلي الهيآت، والمنظمات المهنية للمحامين، سواء العرب، أو الأجانب، وكذلك حضور وزير العدل في جمهورية تونس.