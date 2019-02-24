أمينوكس يتحدث عن جديده والزواج وما استفاده من دروس من المرض – فيديو

أصدر الفنان الشاب، أمين التامري، الملقب بـ”أمينوكس”، أخيرا، كليب جديد بعنوان “أنا ديالك”، وحل بذلك ضيفا على “اليوم24” للحديث عنه، وعن جانب من حياته الشخصية، وكذلك أعماله الفنية المستقبلية.

أمينوكس قرب الجمهور من فريق عمله في الكليب الجديد، موضحا أنه يستعد لتصوير كليب آخر من المخرج نفسه، ومتحدثا عن ألبومه، وعمل منتظر مع الفنان العالمي ريدوان.

أمينوكس، الذي اعترف بأنه يعيش قصة حب، حاليا، أبرز أن الزواج يمثل له الاستقرار في حياته الشخصية.

واجتاز أمينوكس فترة مرض في السنة الماضية، جعلته يغيب عن الساحة لمدة 6 أشهر، وتحدث “لليوم 24” عن الدرس، الذي استفاده منه خلال المرض.