حارس بركان المحمدي يعتذر لجماهير الرجاء قبل القمة القارية بكأس”الكاف”

وجه عبد العالي المحمدي، حارس فريق نهضة بركان، اعتذاره للجماهير الرجاوية الحاضرة بمركب الأمير مولاي عبد الله، لمتابعة القمة الكروية التي ستجمع الطرفين، لحساب الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم.
وحرص المحمدي على التوجه قبل صافرة بداية المباراة القارية إلى جماهير الرجاء، لتقديم باقة ورود، بعد دخوله في مباراة محلية سابقة معهم في ملاسنات.
وكانت اللجنة المركزية التأديبية التابعة لجامعة الكرة، قد عاقبت المحمدي بعقوبة التوقيف لـ 4 مباريات، إثنتين منهما موقوفة التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 10 ألاف درهماً، بعد الإطلاع على تقرير الحكم الذي أكد دخول حارس المنتخب الوطني المغربي المحلي في ملاسنات مع الأنصار، وقيامه بحركة لا أخلاقية كلفته عقوبة تأديبية.
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