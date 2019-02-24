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الوداد يسقط واد زم بثلاثية ويبتعد بفارق 14 نقطة في الصدارة

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عثمان رضى 0 تبليغ

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واصل فريق الوداد البيضاوي، نتائجه القوية في منافسات البطولة الاحترافية لكرة القدم هذا الموسم، وأضاف سريع واد زم الجريح لقائمة ضحاياه، بعد أن انتصر عليه بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما قبل قليل، بملعب ” الأب جيكو” برسم الجولة 19 من البطولة.

وبعد شوط أول سلبي النتيجة والأداء، استطاع الفريق الأحمر تدوين 3 أهداف كاملة في الجولة الثانية، الأول كان من توقيع اللاعب أيمن الحسوني، في الدقيقة 51، قبل أن يضيف محمد الناهيري ثاني الأهداف في الدقيقة 61، ويكمل عبد اللطيف نصير الثلاثية في الدقيقة 75.

وعرفت هذه المواجهة طرد مهاجم سريع واد زم، عصام بودالي في الدقيقة 47، كما عرفت احتجاجات كبيرة على الحكم اليعقوبي بدعوى عدم احتسابه لضربة جزاء للفريق.

وبهذه النتيجة، واصل الفريق الأحمر ابتعاده في الصدارة برصيد 42 نقطة، بفارق 14 نقطة عن مطارده المباشر الرجاء البيضاوي، فيما تجمد رصيد واد زم في 19 نقطة بالمركز 14، على بعد نقطتين من متذيل الترتيب.

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