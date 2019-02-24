انت الان تتابع تفاصيل خبر قتيل و9 إصابات في انفجار دراجة مفخخة بباكستان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 24 فبراير 2019 06:46 مساءً - قتل شخص، وأصيب 9 آخرون، في انفجار دراجة نارية مفخخة، بمدينة "ديره مراد جمالي" بإقليم بلوشستان في باكستان.

وبحسب الإعلام المحلي فإن الدراجة كانت مركونة أمام محل تجاري في المدينة، حيث أدى انفجار العبوة الناسفة المخفية فيها، يوم الأحد، إلى مقتل وإصابة العدد المذكور.

وفيما نقل المصابون إلى المستشفى اتخذت الشرطة تدابير أمنية في موقع الحادث.

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يشار إلى أن منظمات إرهابية تنفذ هجمات في أفغانستان وإيران وباكستان، تستهدف بلوشستان بشكل متكرر.

ووفق مفتش الشرطة، محسن بوت، فإن الهجمات التي وقعت في الإقليم، خلال عام 2018، أودت بحياة 119 شخصاً، بينهم 15 من أفراد الأمن، فضلاً عن إصابة 114 آخرين.

وتمكنت القوات الباكستانية من قتل 25 "إرهابياً" وإلقاء القبض على 55 آخرين، خلال 245 عملية في إطار مكافحة الإرهاب، شاركت فيها عناصر من جهاز الاستخبارات، في الإقليم، العام المنصرم.