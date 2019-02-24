انت الان تتابع تفاصيل خبر أكثر من 20 قتيلاً بانفجار لغم لـ"داعش" وسط سوريا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 24 فبراير 2019 06:46 مساءً - قتل أكثر من 20 مدنياً سورياً، اليوم الأحد، إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم الدولة في منطقة ريف سلمية وسط البلاد.

وذكرت وكالة "سانا" السورية الرسمية أن أكثر من 20 مدنياً قتلوا نتيجة انفجار لغم من مخلفات تنظيم داعش بسيارة تقل عمالاً في منطقة وادي العذيب بريف سلمية.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن مصدر طبي أن 18 جثة لمدنيين، وعدداً من الجرحى، وصلوا إلى المشفى الوطني في مدينة سلمية، نتيجة الانفجار.

وهذه الحادثة هي الثالثة من نوعها خلال الفترة القليلة الماضية، حيث قتل في 8 فبراير الجاري 7 مدنيين وأصيب آخر؛ من جراء انفجار لغم زرعته عناصر من "داعش"، وقبلها لقي 5 مدنيين حتفهم، وأصيب 9 آخرون، من جراء انفجار لغم في المنطقة ذاتها.