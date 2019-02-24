٩٥ منظم ومنظمة من السعودية والكويت يقدمون معرض “الفهد.. روح القيادة” بشغف واحتراف للزوار

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:10 مساءً, 24 فبراير 2019 م

الكويت - فهد المريخي

شكلت اللجنة التنظيمية لمعرض وتاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز “الفهد.. روح القيادة” والمقام في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بدولة الكويت، فريقا تنظيما مكون من ٩٥ سعودي وكويتي توزعوا بين أجنحة المعرض لتقديم محتوى المعرض للزوار بكل إخلاصوحب متسلحين بشغفهم واحترافيتهم.

وقال عضو اللجنة التنفيذية المدير التنفيذي للمعرض الأستاذ خالد السليمان: “بعد النجاحالذي حققه المعرض في نُسخه الثلاثة بالمملكة العربية السعودية حملنا مسؤولية أكبرللانتقال إلى المحطة الخارجية الأولى بدولة الكويت، وأثبت الجميع قدرتهم على أداء المهمةعلى أكمل وجه بفضل الله ثم بفضل دعم اللجنة العليا للمعرض”.

وأضاف فيما يتعلق بفريق التنظيم بأنه “عشنا تحدي مع المنظمات والمنظمين من دولةالكويت، وأثبتوا نجاحهم ومقدرتهم في إدارة المعرض ونقله للزوار بطريقة احترافية”.

بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة التنظيم همام الجريد أن “اختيار المنظمينوالمنظمات السعوديين كان صعبا من بين ٤٠٠ شخص، وتم اختيار ١٥ شخصا منهمللمشاركة في تنظيم المعرض في محطته الخارجية الأولى بدولة الكويت، أما فريق التنظيممن الكويتيين بلغ عدد الطلبات التي وصلتنا أكثر من ٢٠٠ متقدم ومتقدمة، وتم فرزهاواختيار عددا منهم لينتظموا بدورات تدريبية مكثفة في برامج المراسم والبروتوكول والتنظيمومحتوى المعرض، إلى جانب التدريب الميداني، ليتم بعد ذلك اختيار ٨٠ منظم ومنظمةللمشاركة بالمعرض”.

من جهته، أوضح عضو اللجنة التنفيذية مدير الإعلام والاتصال الأستاذ محمد سمان، أنالمعرض خصص جناحاً خاصاً للعلاقات السعودية الكويتية المتميزة على مر التاريخ تحتمسمى “أخوة راسخة”، إذ يتميز هذا المعرض عن سابقيه بصور تعرض للمرة الأولى عنملوك السعودية وأمراء دولة الكويت.

وأشار إلى أن استضافة دولة الكويت لمعرض وفعاليات “الفهد.. روح القيادة” يجسدالعلاقة التاريخية التي تربط قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، وبعد النجاح الكبير الذيحققه المعرض في محطاته بالرياض، وجدة، والظهران خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وأكد عضو اللجنة التنفيذية مدير الإعلام والاتصال، أن المعرض شهد منذ يومه الأولتفاعلا كبيرا من الزوار، خصوصا أن المعرض حريص على جذب الشباب الخليجيوالعربي للتعرف على سيرة الملوك والقادة، والظروف التي عاشوها والإنجازات التي قدموهالشعوبهم، مشيرا إلى أن المعرض جذب العائلات بتخصيص جناح (الطفل والتنشئةالقيادية)، والذي ساهم في تعليم الأطفال وتنشئتهم على القيادة واستلهامها من خلالأسلوب تربوي خاص تشرف عليه اختصاصيات في رياض الأطفال.

الجدير بالذكر أن المعرض يسلط الضوء على جانب من حياة الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمهالله- ومقتنياته الشخصية، عبر تقديمها بأسلوب احترافي يراعي التناسق في المراحلوالتواريخ والمحتوى وباستخدام وسائل التقنية الحديثة بأسلوب تشويقي مثل الهولوجراموالتقنيات الصوتية الحديثة.