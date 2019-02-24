الملك السعودي: الصواريخ التي يطلقها الحوثي تهدد الملاحة البحرية بمضيق باب المندب

الخليج 365/ بغداداعتبر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، الاحد، ان الصواريخ التي يطلقها الحوثيين تهدد الملاحة البحرية بمضيق باب المندب، فيما اكد أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية.

وقال عبد العزيز في كلمة له خلال قمة شرم الشيخ العربية الاوربية "نطالب إيران بالالتزام بقواعد حسن الجوار"، مبينا ان "الصواريخ البالستية التي تطلقها ميليشيات الحوثي تهدد الملاحة البحرية في مضيق باب المندب".



واضاف عبد العزيز "ندين إطلاق ميليشيات الحوثي صواريخ بالستية إيرانية الصنع تجاه السعودية "، مؤكدا ان "المملكة تؤكد أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية وقرار مجلس المن 2216".

وطالب بـ"موقف دولي موحد لوقف تدخلات إيران السافرة في شؤون الدول الأخرى".

