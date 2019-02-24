اعتبر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، الاحد، ان الصواريخ التي يطلقها الحوثيين تهدد الملاحة البحرية بمضيق باب المندب، فيما اكد أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية.
وقال عبد العزيز في كلمة له خلال قمة شرم الشيخ العربية الاوربية "نطالب إيران بالالتزام بقواعد حسن الجوار"، مبينا ان "الصواريخ البالستية التي تطلقها ميليشيات الحوثي تهدد الملاحة البحرية في مضيق باب المندب".
واضاف عبد العزيز "ندين إطلاق ميليشيات الحوثي صواريخ بالستية إيرانية الصنع تجاه السعودية"، مؤكدا ان "المملكة تؤكد أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية وقرار مجلس المن 2216".
وطالب بـ"موقف دولي موحد لوقف تدخلات إيران السافرة في شؤون الدول الأخرى".
كانت هذه تفاصيل خبر الملك السعودي: الصواريخ التي يطلقها الحوثي تهدد الملاحة البحرية بمضيق باب المندب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.