شكرا لقرائتكم خبر عن أفغانستان 2018.. حصيلة قياسية للقتلى المدنيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (كابول)

سجل عام 2018 أعلى حصيلة حتى الآن لعدد المدنيين ضحايا الحرب في أفغانستان، إذ بلغ عدد القتلى 3804 معظمهم نتيجة هجمات وتفجيرات نفذتها حركتا طالبان وتنظيم «داعش» الإرهابي، وفق ما أفاده تقرير أممي، اليوم (الأحد).

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان والمفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في تقرير لها اليوم، أن هذه الحصيلة حققت ارتفاعاً بنسبة 11% عن عام 2017.