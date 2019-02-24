شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعتقل رئيس أوقاف القدس والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (القدس المحتلة)اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الأحد)، رئيس مجلس الأوقاف الأعلى في القدس الشيخ عبدالعظيم سلهب من منزله.
وحذر وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية عدنان الحسيني من أن اعتقال سلهب ستكون له تداعياته.
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