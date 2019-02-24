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إسرائيل تعتقل رئيس أوقاف القدس

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جدة - خالد شويل - رويترز (القدس المحتلة)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الأحد)، رئيس مجلس الأوقاف الأعلى في القدس الشيخ عبدالعظيم سلهب من منزله.

وحذر وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية عدنان الحسيني من أن اعتقال سلهب ستكون له تداعياته.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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