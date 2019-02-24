شكرا لقرائتكم خبر عن الخرطوم: اشتباكات بين الأمن ومحتجين.. ومسؤولون يؤدون اليمين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (الخرطوم)

أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع على مئات المحتجين في العاصمة الخرطوم وفي مدينة أم درمان، اليوم (الأحد).

وواجهت قوات الأمن نحو ألف من المحتجين في أم درمان تزامناً مع آداء مسؤولين جدد اليمين أمام الرئيس عمر البشير الذي حل الحكومة المركزية وحكومات الولايات يوم الجمعة الماضية.

وتظاهر الآلاف في حي بري بالخرطوم حيث أغلقوا شارعاً رئيسياً، وأضرموا النيران في إطارات السيارات، مرددين هتافات «الحرية! الحرية!».

وقال شاهد لرويترز إن أعمدة الدخان تصاعدت في سماء المنطقة التي أطلقت فيها الشرطة الغاز المسيل للدموع بكثافة.