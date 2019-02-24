واشنطن: أيّام الرئيس الفنزويلي «معدودة»

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن) أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن ثقته بأنّ أيام رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو «معدودة»، وسط الأزمة المتعلّقة بالمساعدات الإنسانية. أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن ثقته بأنّ أيام رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو «معدودة»، وسط الأزمة المتعلّقة بالمساعدات الإنسانية. وصرّح بومبيو اليوم (الأحد) لشبكة «سي إن إن» قائلاً:«أنّ التوقّعات صعبة.. وتحديد الأيام صعب... وأنا واثق من أنّ الشعب الفنزويلي سيضمن أن تكون أيام مادورو معدودة».



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