شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا: سلاح الجو يتوعد أي تحرك في مناطق الوسط والجنوب والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (طرابلس)حذر سلاح الجو الليبي بقصف أي قوة تتحرك نحو نطاق سيطرته، أو في مناطق العمليات جنوبي البلاد، بعد التقارير المتواترة حول تحرك قوة من مدينة مصراتة نحو منطقة الجفرة.
ووفقاً لإيجاز صحفي مقتضب، حذرت غرفة العمليات الجوية في وقت مبكر من صباح اليوم (الأحد)، أي قوة أو مجموعة تتجه أو تدخل لمناطق سيطرة الجيش الليبي.
وأكدت الغرفة أنها على أهبة الاستعداد لضرب أي مجموعة تخالف الأوامر، مشيرة إلى أن طيران سلاح الجو الليبي باشر تنفيذ طلعات استطلاعية بدءاً من ليل أمس (السبت) لرصد ومراقبة أي تحركات مشبوهة.
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