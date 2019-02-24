شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: تعيين مصطفى يوسف وزيراً للمالية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (القاهرة) أعلن بيان للرئاسة السودانية اليوم (الأحد) أن الرئيس عمر البشير عين مصطفى يوسف حولي وزيراً للمالية، ليحل محل معتز موسى الذي كان يشغل أيضاً منصب رئيس الوزراء. أعلن بيان للرئاسة السودانية اليوم (الأحد) أن الرئيس عمر البشير عين مصطفى يوسف حولي وزيراً للمالية، ليحل محل معتز موسى الذي كان يشغل أيضاً منصب رئيس الوزراء. وكان البشير حل الحكومة المركزية وحكومات الولايات مساء الجمعة الماضية.



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