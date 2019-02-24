شكرا لقرائتكم خبر عن لجوء عسكريين فنزويليين إلى البرازيل والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (باكارايما)لجأ عسكريان فنزويليان إلى البرازيل مساء أمس (السبت)، بحسب ما صرّح به الكولونيل البرازيلي جورج فارس كنعان المسؤول في عملية «أوبيراسيون أكوجيدا» التي تستقبل المهاجرين القادمين من فنزويلا على الحدود بين البلدين.
وقال الضابط البرازيلي: «كنا هنا عند مركز المراقبة التابع لعملية استقبال في بلدة باكارايما على حدود فنزويلا، عندما جاء اثنان من أفراد الحرس الوطني الفنزويلي ليطلبا اللجوء».
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