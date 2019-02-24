شكرا لقرائتكم الملك سلمان: نطالب بموقف دولي لوقف التدخلات الإيرانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أشاد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بالعلاقات التاريخية بين العالم العربي والاتحاد الأوروبي. وثمّن خلال كلمته في القمة العربية - الأوروبية بمدينة شرم الشيخ المصرية جهود الدول الأوروبية لإيجاد حل للقضية الفلسطينية. وطالب الملك سلمان بموقف دولي موحد لوقف تدخلات إيران السافرة في شؤون الدول الأخرى.

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