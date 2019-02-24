الاتحاد الأوروبي يدين استخدام نظام مادورو لمجموعات مسلحة

اسماء السيد - بروكسل: دان الاتحاد الأوروبي الأحد أعمال العنف واللجوء إلى مجموعات مسلحة من قبل النظام الحاكم في فنزويلا لمنع دخول المساعدة الإنسانية، مؤكدا استعداده لزيادة هذه المساعدات.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني في بيان باسم الدول ال28 الأعضاء "نرفض استخدام مجموعات مسلحة غير نظامية لترهيب المدنيين والمشرعين الذين تحركوا لتوزيع المساعدة"، مؤكدة استعداد الاتحاد "لزيادة مساعداته والعمل من أجل آليات تنسيق أمتن وأشمل بإدارة المؤسسات المختصة في الأمم المتحدة".