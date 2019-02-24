الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل يصلان إلى المغرب

دبي - بواسطة محمد فارس © EPA هذه أول زيارة للأمير هاري وزوجته إلى شمال أفريقيا

وصل الأمير هاري وزوجته دوقة ساسيكس، ميغان ماركل، إلى المغرب في أول زيارة لهما إلى شمال أفريقيا.

وتهدف هذه الزيارة، التي تدوم ثلاثة أيام، إلى تعزيز العلاقات بين بريطانيا والمغرب.

وتتناول قضايا المساواة بين الجنسين، إذ سيناقش الأمير وزوجته مع مضيفيه تعامل المغرب مع النساء، رفقة السفير ثوماس ريلي.

وقال ريلي إن هذه القضية "غاية في الأهمية" بالنسبة للأمير وزوجته.

وحطت طائرة الأمير هاري، البالغ من العمر 34 عاما، وزوجته ميغان ماركل، البالغة من العمر 37 عاما، مساء السبت على مطار الدار البيضاء.

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واستقبلهما المسؤولون المغاربة بالحليب والتمر على الطريقة التقليدية.

ثم توجه الوفد في سيارات ليموزين سوداء إلى لقاء ولي العهد، الأمير مولاي حسن.

وسيقيم الأمير هاري وزوجته ضيوفا عند الملك محمد السادس في قصره. وسيزوران جبال الأطلس والعاصمة الرباط، وسيطلعان خلال زيارتهما على مشروعات لتعليم الفتيات، وبرامج للتكفل بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويتوقع أن يكون المغرب سوقا مهما لبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.