وصل الأمير هاري وزوجته دوقة ساسيكس، ميغان ماركل، إلى المغرب في أول زيارة لهما إلى شمال أفريقيا.
وتهدف هذه الزيارة، التي تدوم ثلاثة أيام، إلى تعزيز العلاقات بين بريطانيا والمغرب.
وتتناول قضايا المساواة بين الجنسين، إذ سيناقش الأمير وزوجته مع مضيفيه تعامل المغرب مع النساء، رفقة السفير ثوماس ريلي.
وقال ريلي إن هذه القضية "غاية في الأهمية" بالنسبة للأمير وزوجته.
وحطت طائرة الأمير هاري، البالغ من العمر 34 عاما، وزوجته ميغان ماركل، البالغة من العمر 37 عاما، مساء السبت على مطار الدار البيضاء.
واستقبلهما المسؤولون المغاربة بالحليب والتمر على الطريقة التقليدية.
ثم توجه الوفد في سيارات ليموزين سوداء إلى لقاء ولي العهد، الأمير مولاي حسن.
وسيقيم الأمير هاري وزوجته ضيوفا عند الملك محمد السادس في قصره. وسيزوران جبال الأطلس والعاصمة الرباط، وسيطلعان خلال زيارتهما على مشروعات لتعليم الفتيات، وبرامج للتكفل بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
ويتوقع أن يكون المغرب سوقا مهما لبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل يصلان إلى المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.