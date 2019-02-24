شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يحيل 4 اتفاقيات إلى اللجان النوعية لدراستها.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال 4 اتفاقيات إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير عنها وذلك بعد أن أقرت اللجنة التشريعية بأن هذه الاتفاقيات لا يوجد بها أى مخالفة للدستور او القانون وان طريقة اقرارها تخضع للبرلمان

وهذه الاتفاقيات هى:

1: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 83 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية قرض مشروع إنشاء أربع محطات تحلية مياه بحر في محافظة جنوب سيناء بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 15 مليون دينار كويتي والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 8/12/2018وتم احالته الى لجنة مشتركة من لجنة الاسكان ومكتبى لجنتى الخطة والشئون الاقتصادية.

2: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 84 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق قرض (مشروع تحسين نوعية المياه في مصرف كتشنر- برنامج التخلص من المخلفات الصلبة) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 79 مليون يورو، والموقع في شرم الشيخ بتاريخ 8/12/2018

وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة منلجنة الإدارة المحلية لجان اقتصادية والخطة والإسكان.

3- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 85 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق قرض (مشروع تحسين نوعية المياه في مصرف كتشنر- برنامج إعادة تأهيل المصرف) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 69 مليون يورو، والموقع في شرم الشيخ بتاريخ 8/12/2018وتم احالته الى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة ومكاتب لجان الاقتصادية والاسكان والخطة.

4:قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 86 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية قرض إضافي لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر وتعديل اتفاقية القرض المعقودة بتاريخ 12/7/2018 بين جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 25 مليون دينار كويتي، والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 8/12/2018وتم احالته الى لجنة مشتركة من لجنة الاسكان ومكتبى لجنتى الاقتصادية والزراعة.