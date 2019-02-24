شكرا لقرائتكم خبر عن سفير السودان: نهنئ مصر على القمة العربية الأوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأكد السفير السودانى، في تصريحات صحفية من شرم الشيخ، أن هذه القمة تأتي في مرحلة مهمة للأمتين العربية والأوروبية، كما أنها تعكس دور مصر الريادي، فمصر بالأمس تولت رئاسة الاتحاد الأفريقى واليوم تستضيف وترأس القمة العربية الأوروبي. .

وأوضح أن القمة ستناقش العديد من الموضوعات المهمة كالشراكة العربية الأوروبية وبحث أزمات المنطقة وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادى والتجارة بين الجانبين.

ونوه السفير السوداني إلي أن البيان الختامي الذي سيصدر عن القمة سيتناول ما تم الاتفاق عليه في الجلسات العلنية والمغلقة بين القادة والزعماء العرب والأوروبيين، خاصة في ظل تناول القمة العديد من القضايا.

وفيما يتعلق بالأوضاع التي تشهدها السودان حالياً، قال إن السودان يرفض تدخل أحد في شئونه الداخلية، وبصفة خاصة أوروبا، مضيفاً: "لا ينبغي لأحد التدخل في الشأن الداخلي للدول وما يحدث أمر يتعلق بالسودان ومن ثم فمن غير المقبول تدخل أحد في الشأن الداخلي السوداني".

وأكد في هذا الإطار، على أن مصر يهمها أمن واستقرار السودان وهذا الأمر يعيه ويدركه السودانيون جيداً.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد "عبد الحليم" أنها ستكون حاضرة بقوة في القمة لأنه دون حل القضية الفلسطينية لن يكون هناك استقرار للعرب وأوروبا.