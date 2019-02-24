سلسلة لقاءات للحريري على هامش القمة العربية الاوروبية في شرم الشيخ

استهل رئيس الحكومة سعد الحريري لقاءاته في شرم الشيخ، على هامش انعقاد القمة العربية- الأوروبية، بلقاء عقده في مقر المؤتمر مع رئيس وزراء تشيكيا Andrej Babis، في حضور الوزراء جبران باسيل، علي حسن خليل ووائل ابو فاعور والوزير السابق غطاس خوري، وجرى عرض لآخر المستجدات والعلاقات بين البلدين.
بعد ذلك التقى الحريري وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وتناول البحث مجمل الأوضاع.
والتقى أيضا رئيس الاتحاد الأوروبي كلاوس يوهانس، وجرى عرض للعلاقات بين لبنان والاتحاد الأوروبي.
ثم اجتمع مع رئيسة الوزراء البريطانية Theresa May في حضور وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا اليستر بيرت، وحضر عن الجانب اللبناني باسيل وخوري، وتم خلال الاجتماع عرض للعلاقات اللبنانية- البريطانية والتطورات.
كما التقى الحريري المستشار الفيدرالي للنمسا Sebastian Kurz، وبحث معه في العلاقات الثنائية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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