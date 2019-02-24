السلطات الكورية الشمالية:الشعب الاميركي لن يسلم إن لم تسفر المحادثات النووية عن نتيجة

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية ، أن شعب الولايات المتحدة "لن يسلم أبدا من التهديدات الأمنية إذا لم تسفر المحادثات النووية في فيتنام عن نتائج". وانتقدت الوكالة الرسمية لكوريا الشمالية، ديمقراطيين في الولايات المتحدة وآخرين ممن "يتآمرون لعرقلة" القمة الثانية بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تعقد يومي الأربعاء والخميس في هانوي.

واتهمت الوكالة إدارة ترامب بالإصغاء لمعارضي الحوار حتى بعد بدء الولايات المتحدة للجهود الدبلوماسية مع كوريا الشمالية.