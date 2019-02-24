البابا فرنسيس: الاعتداءات الجنسية على القاصرين تشبه أضاحي الأطفال في الطقوس الوثنية

شبّه البابا فرنسيس في الفاتيكان، الاعتداءات الجنسية على القاصرين "بأضاحي" الأطفال في "الطقوس الوثنية"، مؤكّداً أنّه يجب عدم "التغطية عليها" بعد اليوم، وقد أثار خطابه استياء الضحايا الحاضرين.

وأكّد البابا في ختام اجتماع لرؤساء الكنائس الكاثوليكية في العالم، خصّص "لحماية القاصرين" واستمر أربعة أيام، إنّه "لا تجوز التغطية بعد اليوم على أي انتهاك كما حدث في الماضي".مشددا على مخالفات بعض أعضاء الكنيسة الذين أصبحوا "أداة للشيطان". وقال "في التجاوزات نرى يد الشرّ التي لا توفّر حتى براءة الأطفال".