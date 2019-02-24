سلطات الإمارات تشطب 100 مليون دولار من ديون مواطنيها

أعفت دولة الإمارات العربية المتحدة مواطنيها من ديون مستحقة عليهم بقيمة تصل الى 100 مليون دولار لضمان حياة كريمة لجميع الإماراتيين وأعلى مستوى ممكن من الاستقرار الاجتماعي. وأصدرت حكومة الإمارات بالاتفاق مع أكبر بنوكها أمرا يقضي بشطب ديون المواطنين بمبلغ يقدر بمئة مليون دولار. ووفقا لصحيفة "غولف نيوز" الإماراتية سيستفيد من برنامج "العفو عن الديون" أكثر من ثلاثة آلاف شخص لديهم ديون لمؤسسات ائتمانية. وأوضحت الحكومة أن "المبادرة يجري تنفيذها من أجل توفير مستوى معيشي لائق لمواطنيها. وكما يعتقد ممثلو البنوك أن هذه الخطوة ستقلل من العبء على سكان الإمارات وستساهم في تعزيز التسامح".

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