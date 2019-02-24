تظاهرات جديدة في السودان ورئيس الوزراء السوداني الجديد يؤدي اليمين

أدى محمد طاهر ايلا رئيس الوزراء السوداني الجديد اليمين، وسط احتجاجات جديدة في الشارع للمطالبة برحيل الرئيس عمر البشير الذي كان اعلن حالة الطوارىء في كامل البلاد وأقال الحكومة السابقة. وكان محمد طاهر ايلا شغل في السابق منصب حاكم ولاية الجزيرة.
كما ادى وزير الدفاع اللواء عوض ابن عوف اليمين بصفته الجديدة كنائب اول للرئيس وذلك بعد اقالة سلفه بكري حسن صالح وأدّى اليمين ايضا 16 من ضباط الجيش وآخران من الجهاز الوطني للاستعلامات والامن، كولاة للولايات ال18 في السودان.
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