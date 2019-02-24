لافروف: لا نخطط لإطلاق عمليات عسكرية في سوريا مع الأتراك والإيرانيين

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن "موسكو وطهران وأنقرة لا يخططون لإطلاق عمليات عسكرية مشتركة فى سوريا". وأوضح لافروف "أننا لا نخطط لتنفيذ أي عمليات عسكرية في سوريا تشترك فيها روسيا وتركيا وإيران"، مشيرا إلى أن "روسيا وإيران متواجدون بفاعلية فى سوريا بناء على دعوة من الحكومة الشرعية للبلاد"، لافتاً الى أن "تركيا أعربت عن مخاوفها الأمنية، لكن الحكومة السورية ترفض الوجود العسكري التركي على أراضيها".

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