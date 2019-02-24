السيسي: ترك النزاعات في سوريا وليبيا واليمن بدون تسوية تقصير سنسأل عنه

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسيي أن "انعقاد القمة العربية الأوروبية يعكس أن ما يجمع الجانبين يفوق ما يفرقهما"، مشيراً الى أن "تفاقم ظاهرة الهجرة وتنامي الإرهاب أبرز التحديات الأمنية".

وفي كلمة له خلال افتتاح القمة العربية الأوروبية، اوضح السيسي أن "خطر الإرهاب بات يستشري في العالم كله سواء من خلال انتقال العناصر المتطرفة أو باتخاذ بعض الدول ملاذا آمنا"، لافتاً الى "اننا في أمس الحاجة للوقوف صفا واحدا ضد وباء الإرهاب".

وشدد على أن "القضية الفلسطينية قضية العرب وهناك غياب في الرغبة السياسية للتوصل لتسوية سياسية شاملة"، لافتاً الى أن "ترك النزاعات في سوريا وليبيا واليمن بدون تسوية سياسية يمثل تقصيرا ستسألنا عنه الأجيال الحالية والقادمة".

ورأى السيسي أنه "يجب التوصل لمقاربة شاملة لمواجهة الإرهاب عبر منع التمويل ورفض الإيديولوجيا المتطرفة".