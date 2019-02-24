محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ):
وعدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الأحد، بإجراء "تصويت هادف" بحلول 12 مارس في البرلمان بشأن الاتفاق الذي سبق أن أبرمته من أجل خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي.
وقالت ماي وهي في طريقها إلى القمة الأوروبية – العربية التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية: "سيعود فريقي إلى بروكسل مجددا الأسبوع المقبل".
وأضافت: "ونتيجة لذلك، فإننا لن نطرح تصويتا هادفا على البرلمان هذا الأسبوع، لكننا سنضمن حدوث ذلك بحلول 12 مارس".
ومن المقرر أن تترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي يوم 29 آذار/مارس. وطالما اتُهمت ماي بمحاولة إضاعة الوقت لتضييق نطاق الخيارات أمام البرلمانيين عندما يتعلق الأمر بتصويت نهائي.
وإذا تم إقرار الاتفاق في البرلمان، فإن تغييرات تشريعية أخرى ستظل مطلوبة لوضع اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في إطار قانوني.
كانت هذه تفاصيل خبر ماي تعد بتصويت على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي بحلول 12 مارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.