محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم:

ترأس العميد أيهاب فرغلي رئيس مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء اليوم السبت، اجتماعا تنفيذيا بحضور رؤساء القري ومديري الادارات بمركز مدينة بئر العبد.

ناقش الاجتماع التنفيذي، إعادة هيكلة التربية والتعليم وعدم قبول أية اجازات اعتيادية قبل موعدها المحدد والانضباط في دفاتر الحضور والانصراف بالمصالح الحكومية.

وطالب رئيس مجلس المدينة خلال الاجتماع التنفيذي مراجعة موقف الموظفين المنتدبين والقضاء على ظاهرة تحرير خطوط سير وهمية.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. رئيس مدينة بئر العبد يطالب بمنع تحرير "خطوط سير وهمية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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