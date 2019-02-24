الشنق علنًا لرجل مدان بقتل طفل في إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (د ب أ):
ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أنه تم شنق رجل مدان بقتل طفل، 5 أعوام، علنا اليوم الأحد.
وجرت عملية الشنق في بلدة "آق قلا" الصغيرة في محافظة جلستان ، حسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا).
وكان الرجل، الذي يعتقد أنه مدمن مخدرات، قد اتهم بخطف وقتل الطفل في أيار/مايو من العام الماضي، وتم القبض عليه بعد وقت قصير من وقوع الجريمة.
يشار إلى أن الاغتصاب والسطو المسلح وجرائم المخدرات، هي من بين الجرائم التى يعاقب عليها بالإعدام في إيران.
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