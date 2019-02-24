بومبيو: أيام نيكولاس مادورو في فنزويلا معدودة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن أيام الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، معدودة، بعد الانشقاقات المستمرة في الجيش الفنزويلي، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.

وكان مادورو، أعلن أنه لن يستسلم وسوف يواصل الدفاع عن استقلال بلاده حتى لو اقتضى الأمر أن يضحي بحياته.

وذكرت شبكة (ايه بى سي نيوز) الإخبارية الأمريكية، أن مادورو وصف -في كلمة ألقاها السبت الماضي، في العاصمة كاراكاس في حشد من عدة آلاف من مؤيديه- خوان جوايدو زعيم المعارضة الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، بأنه "مجرد ألعوبة في أيدي البيت الأبيض، وسخر من جوايدو بقوله " لماذا لم يدع جوايدو إلى إجراء انتخابات جديدة إذا ما كان يملك السلطة حقا"، مؤكدا أنه ليس لديه ما يخشاه.

كان مادورو قد قطع السبت، علاقات بلاده الدبلوماسية مع كولومبيا وأمر الدبلوماسيين التابعين لها بمغادرة البلاد في غضون 24 ساعة.