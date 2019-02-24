وزير الداخلية الجزائري: أمن واستقرار البلاد خط أحمر

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وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري نور الدين بدويوكالات:
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري، نور الدين بدوي أن أمن واستقرار الجزائر "خط أحمر".. لافتا إلى أن الأمن الذي تنعم به البلاد لا يفرح البعض داخل وخارج الوطن.
وقال بدوي - خلال لقائهمع المجتمع المدني بولاية أدرار (جنوب) اليوم الأحد - "هناك محاولات سوداوية للرجوع بنا للوراء، وأنا متيقن أن أبناء وبنات الجزائر كالبنيان المرصوص".
وشدد على ضرورة مواصلة الطريق نحو الازدهار، مشيرا إلى الإنجازات التي تشهدها البلاد، والتحديات التي تنتظرها، موضحا أن الانتخابات الرئاسية القادمة واحدة منها.
وأضاف "لعل أهم قيمة ومكسب هو اختيار الشعب لأهم مؤسسة، وهي مؤسسة الرئاسة.. ومستقبل الجزائر ليس رهينة الانتخابات القادمة، والشعب سيثبت أنه سيد القرار".
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