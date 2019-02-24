الاتحاد الأوروبي يعلن اعتزامه زيادة المساعدات لفنزويلا

فيديريكا موجيريني المفوضة العليا للشئون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي

وكالات:

أكدت فيديريكا موجيريني، المفوضة العليا للشئون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد على استعداد لزيادة المساعدات لفنزويلا.

وأدانت موجيريني - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأحد - استخدام كاراكاس للجماعات المسلحة غير

الشرعية لمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى البلاد.وكان الموقف قد تصاعد في فنزويلا منذ 23 يناير الماضي حينما أعلن "خوان جوايدو" نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بمايتناقض مع الانتخابات التي جرت العام الماضي وفاز فيها نيكولاس مادورو.يذكر أن العديد من الدول اعترفت بـ جوايدو رئيسا مؤقتا مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا في حين رفضت عدة دول أخرى مثل روسيا والصين والبرازيل والمكسيك الاعتراف به وأعلنت دعمها لـ مادورو.