أظهرت أحدث دراسة أجراها المكتب المركزي للإحصاء في سوريا أن متوسط الإنفاق التقديري للأسرة السورية لعام 2018 بلغ 325 ألف ليرة شهريًّا ( الدولار = 525 ليرة سورية).
ما يعني أن الفجوة بين الدخل والمتطلبات الحقيقية للإنفاق تزيد بنحو 8 أضعاف.
مدير إحصاءات التجارة والأسعار في المكتب
ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية عن القاسم أن ذلك يُعد مؤشراً
يُذكر أن وسطي الأجور والرواتب في سوريا يُقدر بما يتراوح بين 30 ـ 40 ألف ليرة، مايعادل 70 دولارًا في القطاع العام، بينما يزيد نسبياً في القطاع الخاص ليصل إلى نحو 65 ألف ليرة، حسب تقديرات بعض الباحثين.
وتظهر تلك الأرقام حجم الفجوة بين الدخل والأسعار.
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة تكشف الدخل في سوريا يقل عن الاحتياجات بأكثر من 8 أضعاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.