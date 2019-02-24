كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نفتالى بينيت: ترامب ونتنياهو سيكشفان عن خطط "دولة فلسطينية" بعد انتخابات أبريل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير التعليم الإسرائيلى نفتالي بينيت، اليوم الأحد، إنّ رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخططان لتقديم خطة لإقامة دولة فلسطينية سيتم الكشف عنها فور انتهاء انتخابات 9 أبريل.

ووفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، قال بينيت:"لقد اتفقوا على عدم الكشف عن الخطة قبل الانتخابات حتى لا تكون صعبة على نتنياهو، ولكن بعد يوم أو يومين من الانتخابات، سيقدمون الخطة التي ستشمل تقسيم للقدس، والطريقة الوحيدة لإيقافها ستكون مع حكومة يمينية قوية".