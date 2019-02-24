كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماي تعد باجراء التصويت على اتفاق بريكسيت قبل 12 مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن البرلمان البريطاني سيعيد التصويت على اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل 12 مارس.

ووفقا لوكالة "رويترز" كشفت مي قبيل مغادرتها لحضور القمة العربية الأوروبية: "لن نجري تصويتا كاملا في البرلمان هذا الاسبوع لكننا سنضمن حدوث ذلك بحلول 12 مارس."

ورفض البرلمانيون البريطانيون في يناير الماضي بأغلبية كبيرة اتفاقية بريكسيت مع الاتحاد الأوروبي في شكلها الحالي. وطالب النواب تغييرات في النص المتعلق بالاتفاقات الحدودية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا.

ورفض الاتحاد الأوروبي حتى الآن تعديل الاتفاقية. وفي غضون ذلك، على بريطانيا أن الخروج من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس.