كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسبانيا: العلاقة بين العرب والأوروبيين معقدة جدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الإسبانية، جوزيب بوريل، اليوم الأحد، إنّ "العلاقة بين الأوروبيين والعالم العربي معقدة جداً"، وأنّ "إسبانيا تلعب دورًا مهمًا جدًا فيها بسبب "التزامها و لأسباب تاريخية".

وجائت تصريحات بوريل، لوكالة افي الإسبانية لدى وصوله إلى القمة العربية-الأوروبية، في شرم الشيخ، والتي سيحاول خلالها 37 قائداً من المنطقتين إيجاد مساحات للتفاهم حول قضايا مثل الهجرة، تطوير أو محاربة الإرهاب.

وقال بوريل عن العلاقات بين المنطقتين: "هناك الآن نقاط خلاف، المشاكل كثيرة ومعقدة، وخصوصاً أنّ بعضها ذات قضايا حساسة وخصوصية، والصراعات الإقليمية، وسوريا، وإيران، وإسرائيل-فلسطين وبالطبع الحرب في اليمن".

ووفقاً لـ"افى"، أنه على الرغم من عدم توقع التوصل إلى إعلان نهائي مشترك للقمة، إلا أن الوزير الإسباني أبدى أمله لأنه يمكن التوصل لذلك.

وقال بوريل :"فى الاجتماع الأخير للوزراء في بروكسل، لم نتمكن من إلقاء بيان مشترك، لقد كان عارًا فى الحقيقة".

وشدد بوريل أيضاً على أهمية تعاون أوروبا والعالم العربي مع التحدي "المشترك" الذي تعنيه الهجرة، وفي هذا الصدد ، أشاد بالعدد الكبير للمغاربة في إسبانيا واندماجهم الناجح.