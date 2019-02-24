كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل تعتقل رئيس مجلس الأوقاف الأعلى في القدس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، توقيف رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب، بعد توتر حول باحة المسجد الأقصى.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اعتقال رئيس مجلس الأوقاف التابع لوزارة الأوقاف الأردنية، وناجح بكيرات نائب مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

ودانت وزارة الأوقاف الأردنية في بيان، توقيف سلهب وبكيرات، معتبرةً أنه "تصعيد خطير" يندرج في إطار "سياسة قوات الاحتلال للضغط على العاملين في أوقاف القدس وإضعاف الدور الذي يقومون به في حماية المسجد الأقصى".

وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت، الجمعة، أنها أوقفت 60 شخصا. وصرح الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد لوكالة "فرانس برس"، أنه تم الإفراج عن عدد من هؤلاء الموقوفين "لكنهم منعوا من الاقتراب" من باحة الأقصى.