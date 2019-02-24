كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع 20 حوثيا على يد الجيش اليمني في صعدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حررت قوات من الجيش اليمني مواقع استراتيجية جديدة في محور كتاف بمحافظة صعدة، شمال البلاد، بعد معارك ضارية ضد مليشيا الحوثي الانقلابية.

وحررت قوات الجيش الوطني في محور كتاف، بحسب ما ذكرته تقرير "سبتمبر نت" الإلكتروني، مساء أمس السبت، سلسلة جبال عنبان وجبال الحنكة، وقرىً مجاورة وقريبة من مركز المديرية تنفيذاً لعملية عسكرية واسعة.