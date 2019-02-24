كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبوالغيط: الموقف العربي الأوروبي يرفض التدخل الإيراني في الشأن العربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأعرب أبوالغيط، في تصريحات خاصة، لقناة "سكاي نيوز عربية" على هامش القمة العربية الأوروبية المنعقدة في شرم الشيخ، عن أمله في أن يكون الجانب الأوروبي قد أدرك الآن أهمية استقرار العالم العربي وعدم التدخل في شئونه الداخلية.

وحول الملف اليمني.. شدد الأمين العام على خطورة التدخل الإيراني في اليمن ودعم ميليشيات الحوثي وعرقلة أي جهد لحل الأزمة.. مطالبا بموقف حاسم لمواجهة هذا التدخل.

وفيما يتعلق بالشأن الليبي.. اعتبر أبوالغيط أن الملف الليبي بالغ التعقيد بسبب التدخل الخارجي ورغبة الأطراف في استمرار الصراع.

وحول عودة سوريا للجامعة العربية.. شدد الأمين العام للجامعة على ضرورة تقديم عدد من الدول بطلب لإدراج هذا الأمر للمناقشة، وبعدها يتخذ القرار بشأن عودة دمشق للجامعة.

وبشأن القمة العربية الأوروبية.. أوضح أبوالغيط أنه تم الاتفاق على عقد القمة كل 3 سنوات وستكون القمة المقبلة في بروكسل عام 2022 على أن يعقد الاجتماع الوزاري كل عامين.. مشيرا إلى أن الإعلان المقرر صدوره في ختام أعمال القمة الحالية سيركز على نقاط الاتفاق بين الجانبين في مجمل القضايا محل النقاش.