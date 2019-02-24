الجزائر: 24 مليون ناخب لهم حق التصويت في انتخابات الرئاسة

نقلت وكالة الأنباء الجزائرية، عن المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عبد المالك سديني، قوله إن الهيئة الناخبة في الجزائر تضم أكثر من 24 مليون مسجلا.

وأوضح السيد سديني أن "الهيئة الناخبة في الجزائر تحصي أكثر من 24 مليون مسجلا منهم 100.000 مسجلا جديدا في البطاقة الوطنية للناخبين وذلك على إثر مراجعة القوائم التي جرت من 23 يناير إلى 6 فبراير 2019".

وأضاف "تم تسجيل تراجعا طفيفا لدى الجالية الوطنية بالخارج بسبب عمليات التطهير بحيث انتقل العدد من 925.000 إلى 914.000 ناخبا مسجلا".

وبخصوص رقمنة الخريطة الانتخابية، كشف سديني أن "العملية لاتزال جارية، إذ سيتم بعد الانتخابات الرئاسية المرتقبة يوم 18 أبريل 2019 تطوير النظام المعلوماتي المدمج والمتصل بنظام الحالة المدنية ومختلف المعطيات بهدف انجاز خريطة انتخابية رقمية وتسيير آلي للبطاقة الانتخابية".

وعن الموعد الانتخابي يوم 18 أبريل المقبل، أوضح المدير العام بوزارة الداخلية أن التحضيرات جارية على مستوى الجماعات المحلية بتسخير حوالي 560.000 عونا مكلفا بتأطير العملية الانتخابية بالإضافة إلى تسخير أكثر من 4.700 قاعة ومنشأة عبر التراب الوطني لتلبية حاجيات الحملة الانتخابية التي ستنطلق يوم 24 مارس 2019.