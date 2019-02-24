مسيرة “الغضب” في البيضاء تعرف شعار: “كلشي كحل..ديرو الحل”!! – صور

تصوير: رزقو

خرج المئات من البيضاويين، صباح اليوم الأحد، في مسيرة احتجاجية انطلقت من وسط “درب عمر” احتجاجا على ما أسموه “السياسات اللاشعبية للحكومة”.

المسيرة، التي نظمها الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عرفت مشاركة عدد من الاتحادات المحلية، ضد الزيادة في الأسعار، وارتفاع البطالة، وتعطيل الحوار الاجتماعي.

وكان في مقدمة المحتجين حراس الأرصفة العمومية، الذين طالبوا بإزالة “الصابو”، وحملوا لافتات كتب عليها “الصابو والعداد أيامكم أصبحت في العداد” و”فرحوا يا ولادي الصابو راه غادي”، و”اليوم ولا غدا خروجكم ولا بدا”.

ويُقدر عدد المشاركين في المسيرة حوالي 300 شخص، في انتظار الإعلان الرسمي عن المشاركين، كما عرفت عدد من المدن مسيرات نقابية احتجاجية ضد “القمع والتهميش”.