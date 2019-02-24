كشف المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب فريق الرجاء البيضاوي عن التشكيلة الأساسية لفريق الرجاء البيضاوي، التي ستخوض بعد قليل مباراة نهضة بركان، في ثالث جولات المجموعة الأولى من كأس الاتحاد الإفريقي للعبة، والتي ستقام بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.
ولم تعرف توليفة الفريق الأخضر الأساسية مفاجآت عديدة، بالنظر إلى غيابات الفريق، سواء بسبب الإصابة أو بسبب الإنذارات، باستثناء قرار كارتيرون الاحتفاظ بمحمود بنحليب في بنك الاحتياط.
وسيدخل الرجاء بالتشكيلة الأساسية التالية:
أس زنيتي، في حراسة المرمى، بدر بانون، إلياس الحداد، عمران فيدي، باتريس نغاه في الدفاع، إبراهيما نياسي، أيوب ناناح،عبد الإله الحافيضي، في خط الوسط، ثم سفيان راحيمي، زكرياء حذراف، ومحسن ياجور في خط الهجوم.
كانت هذه تفاصيل خبر كأس الـ”كاف” – هذه تشكيلة الرجاء الأساسية أمام نهضة بركان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.