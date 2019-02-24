اللجنة الوطنیة للوقایة من حوادث السیر تعلن سحب دعمها لمبادرة النقابة الوطنية للمبصاريين بالمغرب

أعلنت اللجنة الوطنیة للوقایة من حوادث السیر سحب دعمها، وتبنيها لمبادرة النقابة الوطنية للمبصاريين بالمغرب في عملية تحسين السلامة الطرقية، مع تحميل الهيأة المعنية التبعات القانونية لأي إخلال بهذا القرار، وذلك احتراما للقوانين المنظمة لمثل هذه العمليات الميدانية.

وأوضحت اللجنة في بلاغ لها، أمس السبت، أنه تم الاتفاق مع الهيأة المعنية على إشراك أطباء العيون في هذه العملية من أجل القيام بالفحوصات الطبية اللازمة، والمجانية في باحات الاستراحة في الطريق السيار على محاور طنجة، وفاس، ومراكش، مؤكدة أنها فوجئت بعدم احترام هذا الشرط الأساسي من قبل هذه النقابة لاعتبارات مجهولة، وعدم تقديم لائحة بأسماء الأطباء المشاركين في هذه العملية.

وذكرت اللجنة ذاتها أنها، في إطار مقاربتها التشاركية مع كل الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، تعمل على احتضان، ودعم كافة المبادرات الرامية إلى تحسين السلامة الطرقية.

وأضافت اللجنة نفسها أنها من هذا المنطلق، استجابت إيجابيا للمبادرة، التي تقدمت بها النقابة الوطنية للمبصاريين في المغرب، من أجل تحسيس، وتوعية المواطنين، خصوصا السائقين حول “دور صحة البصر في تحسين السلامة الطرقیة”، من خلال حملة امتدت من 21 إلى 23 فبراير الجاري، والتي كانت مبرمجة بباحات الاستراحة في الطريق السيار على محاور طنجة، وفاس، ومراكش.