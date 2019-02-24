شكرا لقرائتكم خبر عن قيادة الإمارات تعزي العاهل السعودي في وفاة الأميرة أضواء بنت عبدالعزيز والان مع التفاصيل

بعثت القيادة الإماراتية، برقيات عزاء إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وفي وفاة الأميرة أضواء بن عبدالعزيز بن محمد آل سعود .

البرقيات التي بعثها رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونائبه، رئيس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ، محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ، محمد بن زايد آل نهيان، عبرت عن خالص تعازيه و صادق مواساته بوفاة الأميرة أضواء بنت عبدالعزيز .. سائلين المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.

وأعلن الديوان الملكى السعودى، أمس، وفاة الأميرة أضواء بنت عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود .

وجاء في بيان الديوان الملكي، "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة أضواء بنت عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود وسيصلى عليها إن شاء الله اليوم الجمعة الموافق 17 / 6 / 1440ه، بعد صلاة العشاء في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".